تراند اليوم : بعد تهنئة المتحدث باسم "نتنياهو" له.. عرض مسلسل عادل إمام في إسرائيل

تعرض قناتان إسرائيليتان مسلسلين للممثل المصري، عادل إمام خلال شهر رمضان، وهو ما ثار غضب جمهور الأخير، الذي بدوا مصدومين من ذلك، وخشي بعضهم أن يكون ذلك تم بموافقته وترحيبه.

وتعرض قناة "مكان" الإسرائيلية، مسلسل "عوالم خفية" الذي عرض رمضان 2018، بينما تعرض قناة "هلا" مسلسل "عوالم خفية" الذي يعرض هذا العام.

وقال المنتج هشام تحسين، إن شركته "ماجنوم" لم تبع المسلسل لأي قناة إسرائيلية، وأضاف أن القناتين تعرضان المسلسلين من دون وجه حق، أو الحصول على إذن بالعرض.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن شركته اتخذت الإجراءات القانونية للحفاظ على حقوقها من هؤلاء اللصوص الذي يسرقون أعمالنا المصرية دون إرادتنا.

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وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة الإسرائيلية، أوفير جندلمان قام في العام الماضي بتهنئة عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 79 الذي يحتفل به في السابع عشر من شهر مايو.

وكتب في تغريدة عبر صفحته على موقع "تويتر": "تحية عطرة مني شخصياً إلى الفنان الكبير #عادل_إمام بمناسبة عيد ميلاده... طول الله عمرك يا زعيم. سنة حلوة يا جميل".

يذكر أن بعض القنوات الإسرائيلية تعرض بشكل أسبوعي فيلمًا عربيًا.