تصدرت النجمه غادة عبد الرازق قائمه المسلسلات الاكثر مشاهده علي قناة النهار لتدفع القناة للارتقاء للمركز الثاني بين القنوات بعد قناة ام بي سي مصر . واحتلت قناة ام بي سي مصر الصدارة عن برنامج رامز مجنون رسمي فيما جاءت قناة النهار في المركز الثاني بمسلسل "سلطانه المعز" ويأتي بعدها قناة اون دراما بمسلسل الاختيار . وتلقت غاده عبد الرازق اشادة من الجمهور بدورها في المسلسل، حيث جاءت ردود الأفعال ايجابيه للغاية. بمسلسل الاختيار . وتلقت غاده عبد الرازق اشادة من الجمهور بدورها في المسلسل، حيث جاءت ردود الأفعال ايجابيه للغاية. ولقي مشهد المواجهة بين الفنانة غادة عبد الرازق "سلطانة" والفنان محمود عبد المغني "نعيم" عقب خروجها من السجن في ختام حلقة امس من مسلسل "سلطانة المعز" ينذر بتصاعد الأحداث لتكون أكثر إثارة وتشويقا لصراع طاحن بين الطرفين والذي من المتوقع ان تكشف عنه الأحداث القادمة من الملحمة الدرامية الشعبية. مسلسل "سلطانة المعز" ينذر بتصاعد الأحداث لتكون أكثر إثارة وتشويقا لصراع طاحن بين الطرفين والذي من المتوقع ان تكشف عنه الأحداث القادمة من الملحمة الدرامية الشعبية. "سلطانة المعز" ملحمة درامية شعبية تدور أحداثها في إطار اجتماعي تشويقي من بطولة غادة عبد الرازق، محمود عبد المغني،تهاني راشد ،حسن حسني، محمد شاهين، طاهرة،دينا ،محمد لطفي، محمود البزاوي، وليد فواز، مي الغيطي، أحمد ماجد، كريم الأبنودي ورنا رئيس وإخراج محمد بكير.

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كانت هذه تفاصيل خبر غاده عبد الرازق تضع قناة النهار في وصافه القنوات الاكثر مشاهده بـ "سلطانه المعز" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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