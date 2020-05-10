الليلة.. عمر كمال ضيف إيناس الدغيدي في شيخ الحارة والجريئة

يحل المطرب الشعبي عمر كمال، ضيف برنامج "شيخ الحارة والجريئة" الذي تقدمه المخرجة إيناس الدغيدي ويذاع عبر شاشة "القاهرة والناس" مساء اليوم، الأحد.
ومن المقرر ان يتحدث كمال خلال الحلقة عن اسرار لاول مرة حول حياته الفنية والشخصية، كما يكشف عن اعماله الجديدة،بالإضافة لأسئلة شيخ الحارة.
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الجدير بالذكر برنامج "شيخ الحارة والجريئة" يعرض يوميًا في تمام الساعة العاشرة والنصف مساءً خلال شهر رمضان المبارك، ويذاع عبر قناة القاهرة والناس.
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