بعد 15 حلقة.. أبرز ضيوف الشرف ومواقف كوميدية إنسانية في سكر زيادة

بعد مرور أسبوع على انطلاق الماراثون الدرامي الرمضاني لعام 2020، بدأت قصص المسلسلات الدرامية بإثبات قصتها بوضوح أمام متابعيها، فتنوعت الموضوعات بين الرومانسية والانتقام، ومنها ما هو يتناول حقبة زمنية معينة، والآخر يوثق حكايات حربية.

وجمع مسلسل سكر زيادة، للمرة الأولى، كبار نجوم السينما والتلفزيون، منهم نجمة مصر الأولى نبيلة عبيد، ونجمة الجماهير نادية الجندي، والنجمة سميحة أيوب والنجمة هالة فاخر.

تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول نصاب يبيع الفيلا لأكثر من شخص، حيث اشترت كريمة "نبيلة عبيد" وعصمت "نادية الجندي" الفيلا، وكل منهما يصر على أن الفيلا من نصيبه.

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تبدأ الحلقة الأولى من مسلسل سكر زيادة بزواج زوج عصمت "نادية الجندي"، عليها من سيدة صغيرة، وفي نهاية الحلقة يظهر النجم أحمد السقا، ثم تنتقل للعيش في بيتها، لكنها تتفاجأ بكريمة "نبيلة عبيد" تخبرها بأنها صاحبة الفيلا، وأثناء ذلك يدعي أحمد السقا بأن القصر قصره هو أيضًا، ليكون الثالثة وقعوا ضحايا عملية نصب.

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تبدأ الحلقة الثانية من مسلسل سكر زيادة بخناقة عارمة بين أحمد السقا وعصمت، وفي نهاية الحلقة تجد كريمة، وويزو بأن محسن منصور ملقى على الأرض، وكأنه مقتول.

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تبدأ أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل سكر زيادة بقيام عصمت باتهام كريمة بقتل محسن منصور، وتنفي الأمر، ثم يصحى محسن ويذهب بعيدًا عن الفيلا.

ومن ناحيتها تطلب عصمت من ويزو سرقة عقد كريمة ولكنها ترفض، فتحاول عصمت سرقته، ثم يقرر الاثنان رفع قضية على بعضهما البعض، وفي نهاية الحلقة تظهر النجمة سميحة أيوب، للمكوث مع ابنتها عصمت في الفيلا.

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تبدأ الحلقة الرابعة من مسلسل سكر زيادة، بمصالحة كريمة وعصمت، وذلك بوجود والدة

عصمت "سميحة أيوب".

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تبدأ الحلقة الخامسة من مسلسل سكر زيادة بحضور بيومي فؤاد خطبة ابنته، وتستقبله طليقته عصمت بطريقة مسيئة، بعد أن طلقها من دون علمها، وقيام محاميه الخاص بإبلاغها بالطلاق، ورغم المشاكل إلا أنه في النهاية يقام حفل الخطوبة، وذلك في أجواء من الفرح والزغاريد، والأغاني المبهجة.

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تبدأ الحلقة السادسة من مسلسل سكر زيادة، بأن فتحت كريمة مطعم مؤكلات بيتي في جنينة الفيلا، وذلك إدى إلى خلاف كبير بينها وبين عصمت.

ثم حرضت عصمت والدتها سميحة أيوب لإفساد تصوير البرنامج، إلا أن والدتها اقتحمت البرنامج وتحدثت من خلاله كي تكتسب شهرة، واشارت عصمت إلى أن ذلك يجعل حق كريمة في الفيلا أكبر.

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تبدأ الحلقة السابعة من مسلسل سكر زيادة بخناقة كبيرة بين عصمت وكريمة، وذلك لأن المطعم اكتسب شهرة واسعة، مما جعل كريمة تبدأ في توسعته، وإقامة حفلات صغيرة في المطعم، بعد إقبال الزبائن بشكل كبير، ثم حاولت والدة عصمت إقناعها بالتحالف مع كريمة حتى يستعيدوا أموال الفيلا من هذا الشخص النصاب.

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تبدأ الحلقة الثامنة من مسلسل سكر زيادة باتفاق كريمة "نبيلة عبيد" وابنها إياد "مصطفى أبو السريع" مع عصمت "نادية الجندي" على محاولة علاج الحالة جميلة "هالة فاخر"، وذلك بعد دخولها في نوبة اكتئاب نتيجة إلى اشتياقها لزوجها المتوفي.

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تبدأ الحلقة التاسعة من مسلسل سكر زيادة بحضور وائل "خالد أنور" إلى منزل خالته كريمة "نبيلة عبيد"، ومن ثم ترحب به عصمت "نادية الجندي"، ووالدتها سميحة أيوب، وأيضًا جميلة "هالة فاخر".

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تبدأ الحلقة العاشرة من مسلسل سكر زيادة بحضور دكتور لؤي "صبري فواز"، إلى فيلا عصمت "نادية الجندي"، وكريمة "نبيلة عبيد"، وذلك للكشف على سميحة أيوب، حيث وصف لها بأنها تعاني من ارتفاع ضغط الدم.

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تبدأ الحلقة الحادية عشرة من مسلسل سكر زيادة بمحاولة رجوع كمال "بيومي فؤاد" إلى عصمت "نادية الجندي"، ومن ناحيتها تقرر كريمة "نبيلة عبيد" وجميلة "هالة فاخر" للسفر للمصيف، حيث يستمر كمال إلى المحاولات العديدة للرجوع إلى عصمت، ولكن فوزية "سميحة تكشف"، تأتي بزوجته حتي تكشف خيانته أمام عصمت، وتنصحته بأن يحدد أهدافه، ولا ينساق وراء هوائه.

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تبدأ الحلقة الثانية عشرة من مسلسل سكر زيادة بحضور سونيا "روجينا" إلى فيلا شقيقتها عصمت "نادية الجندي"، ثم يتصالحان حيث كانت والدتهما فوزية "سميحة أيوب" كانت تفضل سونيا على عصمت.

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تبدأ الحلقة الثالثة عشر من مسلسل سكر زيادة بزيارة سيد "عبد الباسط حمودة" إلى منزل شقيقته كريمة "نبيلة عبيد"، والذي يعمل على عربة حنطور ويريد الغناء ولكن أهله يرفضوا ذلك الأمر.

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تبدأ الحلقة الرابعة عشر من مسلسل سكر زيادة بشجار بين عصمت "نادية الجندي" ووالدتها فوزية "سميحة أيوب"، ثم تترك فوزية الفيلا، ومن ناحيتها تقلق عصمت.

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تبدأ الحلقة الخامسة عشر من مسلسل سكر زيادة، بإعداد كريمة "نبيلة عبيد"، كيك، ثم تتذوقه عصمت "نادية الجندي"، ومن ناحيتها لا يعجبها، كما تخبرها بأن فلا يعجبها، وتتفاجأ بمكالمة تليفون حيث تخبرها ابنتها منار "أميرة هاني"، بإنها ستأتي إلى الفيلا بصحبة ابنة عمصت.

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ومسلسل سكر زيادة من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان، وبطولة كل من نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، مي الغيطي، طارق عبد العزيز، أحمد فهمي، سليمان عيد، أميرة هاني، هنادي منهى، إنجي علي، مصطفى أبو السريع.