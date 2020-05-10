فيديو .. عابد فهد يذهل الجميع بتفوقه على السقا وفوزه بالحلقة

بدأت الحلقة السادسة عشر من برنامج إغلب السقا، باستضافة النجم عابد الفهد، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز بها السقا، ثم التحدي الثاني والذي فاز

بها عابد الفهد.

وشهدت الحلقة العديد من الألعاب الرياضية، والتي اشعلت المنافسة بين السقا وعابد، ثم جاءت الجولة السادسة والأخيرة

لتكون الفيصل بينهما، وفي نهاية الحلقة فاز النجم عابد الفهد.

يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.

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