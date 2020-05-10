بدأت الحلقة السادسة عشر من برنامج إغلب السقا، باستضافة النجم عابد الفهد، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز بها السقا، ثم التحدي الثاني والذي فازبها عابد الفهد.
وشهدت الحلقة العديد من الألعاب الرياضية، والتي اشعلت المنافسة بين السقا وعابد، ثم جاءت الجولة السادسة والأخيرةلتكون الفيصل بينهما، وفي نهاية الحلقة فاز النجم عابد الفهد.
يذكر أن برنامج إغلب السقا من تقديم النجم أحمد السقا، والنجمة رزان مغربي.
شاهد من هنا
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. عابد فهد يذهل الجميع بتفوقه على السقا وفوزه بالحلقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.