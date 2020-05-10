إغلب السقا.. هؤلاء النجوم تنافسوا فى الخير برمضان

بعد عرض 15 حلقة من برنامج إغلب السقا، الذي يعد واحدًا من أهم البرامج الترفيهية الخيرية بالوطن العربي، حصل السقا على العديد من ملايين المشاهدات، وفي الوقت ذاته يعد البرنامج خيريًا، حيث يتم التبرع بمبلغ مالي قدره 100 ألف جنيه بكل حلقة إلى إحدى الجمعيات الخيرية أو المستشفيات.

وتعتمد فكرة البرنامج على 6 تحديات مختلفة بكل حلقة، حيث يتم استضافة شخصية عامة من نجوم الفن أو الكرة أو الإعلام، والذي يكسب في نهاية الحلقة يحصل على مكافأة مالية قدرها 100 ألف جنيهً، ويختار الفائز المؤسسة التي يتبرع لها.

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بدأت الحلقة الأولى من برنامج "اغلب السقا" باستضافة النجم محمد هنيدي، وفي نهاية البرنامج فاز النجم أحمد السقا بمبلغ مالي، وتبرع به إلى جمعية خيرية.

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وفى الحلقة الثانية من برنامج اغلب السقا تم استضافة النجمة نيللي كريم، واستطاع النجم أحمد السقا أن يغلب في النهاية النجمة نيللي كريم، في نهاية الحلقة.

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وفى الحلقة الثالثة من برنامج اغلب السقا جرى استضافة النجمة غادة عبدالرازق، ليحقق السقا النصر بثلاثية على التوالي، ومن أخلاق السقا الحميدة، تنازل بالاختيار إلى النجمة غادة عبدالرازق، حيث اختارت مستشفى مجدي يعقوب لعلاج الأمراض القلبية.

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وفى الحلقة الرابعة من برنامج اغلب السقا تم استضافة النجم عمرو سعد، وتشتعل المنافسة في التحدي الخامس، بالعقلة، التي فاز بها السقا، وفي نهاية البرنامج فاز النجم أحمد السقا ليفوز 4 مرات بالتوالي، كما تنازل النجم أحمد

السقا عن تبرعه إلى النجم عمرو سعد، حيث وقع اختياره على مستشفى 57357.

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وفى الحلقة الخامسة من برنامج اغلب السقا جرى استضافة النجمة نوال الزغبي، حيث أعلنت نوال التعادل بالتحدي الرابع سباجيتي، بنتيجة 5 ثم انتقل السقا ونوال إلى تحدي الجولف، التي فاز بها أحمد السقا لكي يفوز بـ5 نقط إضافية، ويحقق السقا الخماسية بإجمالي 10 نقاط لأحمد السقا مقابل 5 نقاط لنوال.

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وفى الحلقة السادسة من برنامج اغلب السقا جرى استضافة النجم حمادة هلال، ورغم صعوبة المنافسة بينهما إلا أن تحديًا آخر كان الفيصل نفسه بينهما، الذي كان من نصيب النجم أحمد السقا، حيث استطاع أن يظل تحت الماء لمدة أطول من النجم حمادة هلال.

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وفى الحلقة السابعة من برنامج اغلب السقا جرى استضافة النجمة درة، وفي التحدي السادس والأخير، كسرت درة سلسلة انتصارات أحمد السقا، وذلك بتحدي إطفاء الشمع بعمود من خشب، التي فازت به النجمة درة، لتكون أول هزيمة للنجم أحمد السقا منذ بدأ برنامج اغلب السقا.

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وفى الحلقة الثامنة من برنامج إغلب السقا، تم استضافة النجم عمرو يوسف، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى بتحدي بين السما والأرض، والذي فاز به أحمد السقا، ثم

التحدي الثاني ضربات جزاء والذي فاز به أيضًا السقا.

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وكان ضيف الحلقة التاسعة من برنامج إغلب السقا، النجمة نادين نسيب نجيم، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى بتحدي الكرة العايمة، والذي فاز به أحمد السقا، ثم

التحدي الثاني "الحلزونة" والذي فاز به أيضًا السقا.

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وفى الحلقة العاشرة حل أحمد فهمى ضيفاً على برنامج إغلب السقا، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى بتحدي بين السما والأرض، والذي فاز به أحمد فهمي، ثم التحدي الثاني تنس وباسكت والذي فاز به أيضًا فهمي.

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وفى الحلقة الحادية عشر من برنامج إغلب السقا، تم استضافة الفنان حمدي الميرغني، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى بتحدي "الكرة العايمة"، والذي فاز به أحمد السقا، ثم

التحدي الثاني افنخ وفرقع والذي فاز به أيضًا السقا.

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وفى الحلقة الثانية عشر من برنامج إغلب السقا، تم استضافة النجم قصي خولي، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز به قصي، ثم التحدي الثاني "صيادين السمك"، والتي فاز به السقا.

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وفى الحلقة الثالثة عشر من برنامج إغلب السقا، جرى استضافة النجمة مايا دياب، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز بها السقا، ثم التحدي الثاني، والذي فاز به أيضًا النجم أحمد السقا.

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وفى الحلقة الرابعة عشر من برنامج إغلب السقا، تم استضافة النجم وائل جسار، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز بها السقا، ثم التحدي الثاني "امشي عدل" والذي فاز به أيضًا النجم أحمد السقا.

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وفى الحلقة الخامسة عشر من برنامج إغلب السقا، تم استضافة الفنانة القديرة فيفي عبده، واشتعلت الحماسة منذ الجولة الأولى، والذي فاز بها السقا، ثم التحدي الثاني والذي فاز به أيضًا النجم أحمد السقا.