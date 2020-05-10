ميرنا وليد - بيروت - تعرّض الإعلامي الكويتي ​شعيب راشد​ لموجة من الإنتقادات بعد قيامه بنشر آية قرآنية عبر حسابه على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، وتم اتهامه بالاستهزاء بالقرآن.

وفي التفاصيل أن شعيب نشر آية قرآنية من سورة "الأعراف" تقول "الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ"، وهي آية قرآنية تشير إلى النبي شعيب عليه السلامن فاعتبر النشطاء أن الإعلامي الكويتي يشبه نفسه بالنبي شعيب ويستهزء بالقرآن الكريم.

بدوره رد شعيب على الإنتقادات فكتب على صفحته: "توني أدري ما يصير تكتب آية فيها اسم نبي نفس اسمك ويعتبر استهزاء بالدين"، وأضاف ساخراً: "سامحوني مادري ان حرام".

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد إتهامه بالإستهزاء بالدين..الإعلامي الكويتي يردّ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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