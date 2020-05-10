الظهور الأول لـ إدريس ألبا بعد شفائه من فيروس كورونا

ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للممثل الشهير ​إدريس ألبا​ الذي ظهر لأول مرة في شوارع لندن وهو يستمتع بنزهة بالقرب من منزله بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وعلى ما يبدو أن إدريس تعافى ولم يكن الفيروس قويا عليه وعلى زوجته التي اصيبت به ايضا نتيجة بقائها الى جانبه

وكان إدريس قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بكورونا، بعدما أجرى الاختبار وأتت النتيجة إيجابية على الرغم من عدم ظهور اي أعراض عليه وطلب من محبيه وقتها الالتزام بالجلوس في البيت.