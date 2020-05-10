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ميرنا وليد - بيروت - التقطت عدسات الباباراتزي صوراً للممثل الشهير إدريس ألبا الذي ظهر لأول مرة في شوارع لندن وهو يستمتع بنزهة بالقرب من منزله بعد شفائه من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. وعلى ما يبدو أن إدريس تعافى ولم يكن الفيروس قويا عليه وعلى زوجته التي اصيبت به ايضا نتيجة بقائها الى جانبه
وكان إدريس قد أعلن عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن إصابته بكورونا، بعدما أجرى الاختبار وأتت النتيجة إيجابية على الرغم من عدم ظهور اي أعراض عليه وطلب من محبيه وقتها الالتزام بالجلوس في البيت.
كانت هذه تفاصيل خبر الظهور الأول لـ إدريس ألبا بعد شفائه من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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