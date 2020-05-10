وفاة نجم "الروك أند رول" الأمريكي ليتل ريتشارد

ميرنا وليد - بيروت - توفي نجم "الروك أند رول" الأمريكي الشهير ​ليتل ريتشارد​ عن عمر يناهز الـ 87 عاما وفق ما أفادت به مجلة "رولينغ ستون" ليلة السبت. ولا زال سبب الوفاة مجهولا بحسب ما كشفه ابن الفنان والمؤلف الموسيقي المعروف بأغنياته العديدة نسمي منها "توتي فروتي" و"لونغ تال سالي".

وحقق ليتل ريتشارد واسمه الحقيقي ريتشارد واين بينيمان خلال مسيرته نجاحاً كبيرا وكان له الفضل في انشاء نوع جديد من الموسيقى حينها وهو "الروك أند رول"، إلى جانب فنانين آخرين مثل تشاك بيري وفاتس دومينو.