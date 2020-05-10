ميرنا وليد - بيروت - يطرح موقع " الفن " سؤالاً أسبوعياً على قرائه، على حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، بغية معرفة رأي الجمهور.

سؤال الاستفتاء للاسبوع الماضي كان :بين ​داليدا خليل​ التي ظهرت في مسلسل "سر" وسارة أبي كنعان في مسلسلي "بالقلب" و"لو ما إلتقينا" ودانييلا رحمة في مسلسلي "أولاد آدم" و"العودة" وستيفاني صليبا في مسلسل "الساحر".. إختاروا أفضل ممثلة شابة.

وبعد اسبوع من التصويت احتلت داليدا المرتبة الأولى بنسبة 40% من الاصوات وهي تستحق ذلك بعد ادائها الرائع في مسلسل "سر"، في المرتبة الثانية ستيفاني صليبا بنسبة 33%، في المرتبة الرابعة دانييلا رحمة بنسبة 14% أما سارة أبي كنعان حلت في المرتبة الرابعة بنسبة 13% علماً انها لا تمتلك حالياً حساباً على تويتر بعد ان تم سرقته منها لذلك لا يمكن اعتبارها ضمن المتنافسات فعلياً في هذا الاستفتاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تألقها في "سر".. داليدا خليل أفضل ممثلة شابة في استفتاء الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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