كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد هنيدي يعلق على شخصية "فتحي" في مسلسل "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نشر الفنان محمد هنيدي فيديو كوميدي جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جمعه بالفنان أحمد زاهر، ضمن أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".
وعلق "هنيدي" على الفيديو قائلا: "أنا قولتلكم من زمان أنه شرير محدش صدقني" وذلك في إشادة منه بدوره فس مسلسل البرنس، الذي يعرض حاليا عبر قناة دي إم سي.
ويجسد أحمد زاهر، شخصية فتحي يالبرنس شقيق رضوان البرنس، ويتسبب في قتل زوجته وابنه ويدخله السجن بسبب مشاكل الميراث.
مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، احمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.