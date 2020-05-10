كتب هاني نصر العربي في الأحد 10 مايو 2020 01:16 مساءً - انت الان تقراء خبر محمد هنيدي يعلق على شخصية "فتحي" في مسلسل "البرنس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشر الفنان محمد هنيدي فيديو كوميدي جديد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" جمعه بالفنان أحمد زاهر، ضمن أحداث فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية".

وعلق "هنيدي" على الفيديو قائلا: "أنا قولتلكم من زمان أنه شرير محدش صدقني" وذلك في إشادة منه بدوره فس مسلسل البرنس، الذي يعرض حاليا عبر قناة دي إم سي.

ويجسد أحمد زاهر، شخصية فتحي يالبرنس شقيق رضوان البرنس، ويتسبب في قتل زوجته وابنه ويدخله السجن بسبب مشاكل الميراث.