تراند اليوم : بسبب أبوه .. نجل الفنان بيومي فؤاد اتمسك في كمين في الهرم – اتفرج

تعرض محمد بيومي نجل الفنان بيومي فؤاد إلى موقف محرج بسبب والده.

وكتب عبر فيسبوك: “راجعين من الشغل أنا ووالدي فاستأذنته أمشي وراه عشان يعديني لو في كماين بما إنه معاه تصريح وأنا لأ فوافق ومع أول كمين قابلناه قال للظابط في عربية ورايا هايقولك إنه ابني أنا ماعرفهوش.

وتابع: “ومشي وقفل تليفونه المهم أنا دلوقتي بقالي أهو ساعة الكمين موقفني لو أي حد ينفع ييجي يخرجني أنا في كمين في شارع العريش في الهرم”.

يشارك بيومي فؤاد في موسم رمضان بمسلسل “رجالة البيت” وتدور أحداث مسلسل “رجالة البيت” فى حلقات منفصلة متصلة تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية.

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ويعتمد المسلسل على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف.