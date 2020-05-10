تراند اليوم : الحب بينور .. ياسمين عبد العزيز تخطف الانظار بعد زواجها – اتفرج

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز صورة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات ” انستجرام”.

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى :

قمر ربنا يحفظك .

احلى ياسمين فى الدنيا .

مشاء الله .

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وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل “ونحب تاني ليه”، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة “سينرجي”، وإخراج مصطفى فكري.

ويشارك الفنان شريف منير في بطولة مسلسل “ونحب تاني ليه” مع ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النجوم.