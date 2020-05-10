تراند اليوم : غادة عبد الرازق تعتذر لـ” طارق الشناوي ” : أنا كذابة

يبدو أن الفنانة غادة عبد الرازق قررت إنهاء الخلاف بينها وبين الناقد الفني طارق الشناوي.

أكدت غادة أنها لم تقصد مهاجمة الشناوي أو قول شيء عنه، وأن ما نشر عبر حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي من هجوم عليه كان خطأ غير مقصود من أحد المسئولين عن إدارة حساباتها.

أوضحت خلال صورة نشرتها عبر خاصية القصص القصيرة في حسابها على Instagram أنها تحترم الناقد الفني طارق الشناوي مهما كان اختلافهما في الرأي.

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كانت غادة عبد الرازق اتهمت الشناوي، بأنه يكتب مقابل الأموال، وأنه انتقدها لأنها لم تدفع له، موضحة أنها دفعت له من قبل ليكتب عن مسلسلها “حكاية حياة”.

و تكد الشناوي أن ما اتهمته به الفنانة لا يوجد رد عليه سوى القضاء، لذلك قدّم شكوى لنقيب المهن التمثيلية، وأخرى لنقيب الصحفيين، موضحا أنه لن يدخل في معركة شتائم ولن يتجاوز مثلما فعلت غادة، قائلا: “دول ناس بيستخدموا أي أسلحة لتشويه أي صاحب رأي، تقولك ده خد فلوس.. طب ليه ما اداتنيش تاني؟ ليه سكتت كل السنين دي.. وبعدين اللي بيدفع ده مش يبقا هو نفسه مدان؟ هي بتستخدم سلاح عشوائي عشان تحمي نفسها من السقوط، لأن كل سنة بتعمل مسلسل وبيسقط بقالها 8 سنين تقريبا.. وكثرة السقوط هتطلعها برا الخريطة”.

يُذكر أن غادة عبد الرازق تشارك في الموسم الرمضاني الحالي، بمسلسل ‎”‎سلطانة المعز” من بطولة محمود عبدالمغني، محمد ‏لطفي، ‏محمد ‏شاهين، ‏دينا، ‏محمود ‏البزاوي، ‏حسن ‏حسني، ‏مي ‏الغيطي، إنتصار، تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.‎