تراند اليوم : هنا شيحة تثير حيرة المشاهدين.. الحلقة 16 من شاهد عيان

كتب: شيرين عصملي

انطلقت الحلقة السادسة عشر من مسلسل “شاهد عيان” بطولة الفنان حسن الرداد وهنا شيحة وبسمة، وبدأت أحداث الحلقة بنفي ندى “هنا شيحة” علاقتها بإبلاغ أحد في مصر بأمر القنبلة التي كانت موضوعة في مدرسة “ندى”، إبنتها.

فيقوم أبو حماد بالضغط عليها وتهديدها بالقتل وقبل ضغطه على الزناد تعترف ندى وتقول أن الطفلة “خديجة”، ليست إبنتها، ليقع الجميع في حيرة مؤكدة.

وخضع عمر “حسن الرداد” إلى التعذيب داخل السجن بالأردن بعد محاولته الفاشلة من الهروب من السجن.

شاهد عيان، بطولة حسن الرداد وبسمة وهنا شيحة ومحمد لطفي وأحمد صيام وتامر فرج، ومن إخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتأليف أحمد مجدي، ومن إنتاج ممدوح شاهين وشركة فيو.

يعرض المسلسل عبر هذه القنوات:

صدى البلد

عرض أول الساعة 12:00 صباحا

تردد قناة صدى البلد عبر قمر النايل سات 11823- معدل الاستقطاب رأسي-معدل الترميز 27500.

القاهرة والناس

عرض أول 12:00 منتصف الليل

تردد قناة القاهرة والناس عبر قمر النايل سات 11765 ، 11430 – معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

روتانا دراما

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عرض أول 3:00 عصرا

تردد قناة روتانا دراما عبر قمر النايل سات 11396- معدل الاستقطاب أفقي-معدل الترميز 27500.

ART حكايات

عرض أول 1:00 صباحا

إعادة أولى 9:00 صباحا

إعادة ثانية 5:00 مساءا

ART حكايات 2

عرض أول 8:00 مساءا

إعادة أولى 4:00 صباحا

إعادة ثانية 12:00 منتصف الليل