إعلامي خليجي يثير الجدل بسبب آية قرآنية

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 12:57 مساءً - نشر الإعلامي الكويتي ” شعيب راشد ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” والتي أثار بها جدلا كبيرا بين المتابعين .
حيث نشر شعيب راشد آية قرآنية من سورة الأعراف جاء فيها : ” الَّذِينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِرِينَ ” والتي تشير إلى النبي شعيب عليه السلام .
وهو الأمر الذي اعتبره بعض المتابعون استهزاءا بالقرآن الكريم وأن شعيب راشد يشبه نفسه بالنبي شعيب على الرغم من عدم إضافة الإعلامي الكويتي أي دليل يثبت صحة توقعات النشطاء .
والبعض الآخر جاءت تعليقاتهم مدافعة عن شعيب راشد بإنه لم يكن يقصد الاستهزاء أو أن يقارن نفسه بالنبي شعيب .. وطالبوا بعدم الخوض في النوايا .
وعلى الجانب الآخر خرج شعيب للرد على هذا الهجوم بتغريدة أخرى قال فيها : ” توني أدري ما يصير تكتب آية فيها إسم نبي نفس إسمك ويعتبر استهزاء بالدين .. سامحوني مادري إن حرام ” .
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