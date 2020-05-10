شاهد.. زواج عادل امام وداليا البحيري في “فلانتينو”

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 12:57 مساءً - شهدت الحلقة 16 من مسلسل “فلاتتيتو”، الذي يعرض على عدد من القنوات في رمضان، زواج الفنانين عادل إمام وداليا البحيري.

ويقيم “فلانتينو” حفل زفافه في منزل صديقه “جميل” سمير صبري، الذي يشجعه على هذه الخطوة، لكن ينصحه ألا يستمر زواجه أكثر من 5 أو 6 أشهر حتى لا يحدث له ما حدث مع حمزاوي، صديق له لا يعرفه.

مسلسل “فلانتينو” تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الإبيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، إلهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، علاء عمرو وعدد آخر من الفنانين.

مسلسل”فلانتينو” تدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعى، حول “نور عبد المجيد” الشهير بفلانتينو والذي يملك مدارس إنترناشيونال هو وزوجته دلال عبد العزيز؛ ولكن تدور بينهما بعض الخلافات طوال الأحداث ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.