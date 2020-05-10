كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 12:57 مساءً - حل الفنان ” صبري فواز ” ضيفا مع الإعلامية إيناس الدغيدي في برنامجها ” شيخ الحارة والجريئة ” المذاع على قناة القاهرة والناس .
وخلال الحلقة وجهت إيناس الدغيدي سؤالا للفنان صبري فواز حول أسباب رفضه العمل مع الفنان ” محمد صبحي ” ووصفه له بإنه ممثل ” كويس ” .
وأجاب صبري فواز إنه لا يحب محمد صبحي سواء على المستوى الشخصي أو المهني على الرغم من عدم تعامله معه .. ولكنه رأى تصرفات منه مع زملاء لهم هي التي جعلته يشعر بذلك ولا يحب طريقة عمله إلى جانب مواقف شهدها بنفسه .
وأشار فواز إلى إنه يقدر محمد صبحي ويحترمه كمخرج مسرحي وإنما في التمثيل يراه كمتلقي إنه ممثل كويس .
كانت هذه تفاصيل خبر صبري فواز عن محمد صبحي : ” لا أحبه شخصيا ولا مهنيا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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