“الهروب من القصر”.. فيلم يحاكي ما حصل مع هاري وميغان ماركل

متابعة بتجـــــــــرد: فاجأت قناة “لايف تايم” الأميركيةعن اعلانها انتاج فيلم تلفزيوني جديد تحت عنوان: “هاري وميغان.. الهروب من القصر”، لتوثيق الأحداث الأخيرة التي رافقت خروجهما من القصر الملكي.
واشارت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، إلى ان الفيلم الجديد، سيتحدث بشكل درامي عن تخلي الزوجين عن التاج، بعد ولادة ابنهما وتفاصيل نضال الثنائي والتحديات الصعبة التي عاشاها لكونهما جزءا من العائلة المالكة مما دفعهما في النهاية إلى التخلي عن الملكية لتشكيل حياة جديدة بشروطهما الخاصة.
ولفتت الى انه ليس هناك تفاصيل أخرى عن الفيلم، ولكن من المحتمل أن يروي الأحداث التي أعقبت العام الأول من حياة آرتشي حتى أعلن الزوجان خططهما للاستقلال المالي وانتقالهما إلى كاليفورنيا.
وكانت القناة قد أصدرت فيلمين حول هاري وميغان، أحدهما بعنوان “هاري وميغان.. الرومانسية الملكية”، والآخر “هاري وميغان.. أصبحا ملكيين”.
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