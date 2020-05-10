بعد طول فترة الحجر المنزلي.. لطيفة تكشف ما يبكيها

متابعة بتجــــــــــرد: نشرت النجمة لطيفة التونسية على حسابها في موقع “تويتر” تغريدة أكدت فيها أنها تشعر بالحنين إلى تونس، والأجواء الرمضانية في بلدها، قائلة: “الحنين إلى تونس يبكيني بدموع تغلبني”. وأضافت: “الحنين إلى تونس وناسها وريحة رمضان فى شوارعها ومحلاتها يبكيني بدموع تغلبني”.

وفي سياق آخر طرحت لطيفة، أغنيتها الجديدة “حب بيغير ملامح”، كما طرحت مؤخراً عدداً من أغاني ألبومها الجديد المقرر طرحه قريباً، منها “اقوى واحدة”، “مابكرهوش” من ألبومها الجديد “أقوى واحدة”، عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”. وكانت قد انتهت من تسجيل جميع أغاني الألبوم، ويضم 14 أغنية تعاونت بها مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين من أجيال مختلفة، ومن أبرز الأسماء التي تعاونت معها لطيفة على مستوى التلحين والكلمات والتوزيع: أيمن بهجت قمر، وليد سعد، مدين، مونتي، إسلام صبري، حسام سعيد ومحمدي، ومحمود أنور، إضافة إلى مهندس الصوت ياسر أنور.

وقالت لطيفة، فى تصريحات صحافية، إنها قررت فى هذا الألبوم التعاون مع أجيال مختلفة، حتى يضم الألبوم أغانى بأفكار متنوعة تتناسب مع كل الأجيال.