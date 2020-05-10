محامي هيفاء وهبي لمحمد وزيري: أشفق عليك لأن اللي جاي صعب!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - فجّر محامي الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي المستشار القانوني ياسر قنطوش مفاجأة صادمة في حديثه عن مدير أعمال الفنانة السابق محمد وزيري وقضية سرقته لأموال وهبي.

وصرح قنطوش لبرنامج "ترندنغ" التلفزيوني أن الموضوع أكبر مما يتخيله الجمهور، وأضاف أن هنالك أموالا حصل عليها عن طريق نقلها من حساب وهبي إلى حسابه، وهناك أوراق رسمية تثبت هذا الأمر، كما ستتم ملاحقة وزيري في عدد من القضايا الجديدة قريبًا.

وأكد قنطوش أن عقوبة كل قضية من تلك القضايا قد تصل إلى السجن مدة 15 عامًا، وأن فتح باب التصالح لن يتم إلا بشرط واحد ولا تراجع عنه وهو رد جميع الأموال المسروقة.

ووجه المحامي رسالة لوزيري قال فيها: أشفق عليك لأن اللي جاي عليك صعب!

ونفى قنطوش بعض الأنباء المتداولة حول أن سبب رفع وهبي القضايا هو الانتقام ووجود خلافات شخصية، لا سيما أن علاقة حب سبق وأن جمعت وزيري ووهبي.

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وعن تفاصيل القضية، قال المحامي إن هيفاء كانت قد منحت وزيري توكيلا يعطيه صلاحية التصرف بحساباتها وتوقيع العقود الخاصة باتفاقيات العمل وتحصيل الأموال من المنتجين ومتعهدي الحفلات والقنوات الفضائية من أجل إضافتهم إلى حساباتها البنكية، إلا أنه قام بإيداع المال في حسابه، بالإضافة لنقله بعض الأموال من حسابات هيفاء لحسابه الشخصي.

وقال في رسالة وجهها إلى وزيري، أن القادم سيكون أصعب، مؤكدًا أن الأمور حتى الآن في نطاق قضايا الجنح فقط ووصل عددها 12 قضية، مُضيفًا بأنه سيدخل قضايا الجنايات قريبًا والتي عقوبتها 15 سنة في كل قضية.

يُشار إلا أن الفنانة اللبنانية كانت نشرت مقطع فيديو أثناء تنقلها بسيارتها وعلقت عليه قائلة: يا إما حرامي يا إما نصاب بس الاتنين سوا صراحة مش كيوت أبدًا، ودشنت هاشتاق بعنوان أين أشيائي؟".

وعلى الصعيد الفني، تم تأجيل مسلسل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي "عسل إسود" إلى ما بعد شهر رمضان المبارك، بسبب توقف تصويره بعد انتشار فيروس كورونا المستجد، ويشارك في العمل إلى جانب وهبي الفنان المصري أحمد فهمي، والفنان السوري معتصم النهار، ولم يتم بعد تحديد موعد عرض العمل الجديد، وفيما إذا كان بعد الشهر الكريم مباشرة أم لا.