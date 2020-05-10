شكرا لقرائتكم خبر عن صفية العمري تستعيد ذكريات "ليالي الحلمية" بفيديو من الكواليس مع الفخراني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت النجمة الكبيرة صفية العمري ذكريات مسلسل "ليالي الحلمية" الجزء الثاني بمشاركة جمهورها عبر حسابها بموقع "انستجرام"، فيديو من كواليس العمل مع النجم الكبير يحيي الفخراني خلال إجراء لقاء علي هامش التصوير مع الإعلامية سهير شلبي.



صفية العمري

ومن ناحية أخري أعلنت صفية العمري الإنضمام للمبادرة التي أطلقتها اللجنة العليا للأخوة الإنسانية للصلاة والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس ‏‏14 مايو لرفع وباء كورونا عن العالم.



صفية العمري

حيث نشرت فيديو تقول به :"يوم الخميس 14 مايو.. سوف أصلي أنا وعائلتي مع العالم أجمع.. سأصلي للإنسانية.. سأصلي ليرفع الله عنا وباء الكورونا.. اللهم استجب". #صلاة_من_أجل_الإنسانية".

وكانت اللجنة العليا للأخوة الإنسانية قد أصدرت بيانا صحفيا دعت فيه القيادات الدينية وشعوب العالم إلى الصلاة والصيام والدعاء من أجل الإنسانية يوم الخميس 14مايو الجاري، فيما أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف وقداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، وعدد الكبير من الشخصيات الدينية والسياسية والمجتمعية ترحيبهم ومشاركتهم في هذا الحدث التاريخي.

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وكانت اعترفت الفنانة الكبيرة صفية العمري، بندمها على المشاركة في الجزء السادس من مسلسل ليالي الحلمية، قائلة: "ضيعت كل تاريخ ليالى الحلمية بمشاركتي فى الجزء السادس.. وأنا كنت فعلا رفضه ومحبتش ابدا اشارك في جزء جديد وبعد مشاركتي في العمل قلت ده مش ليالي الحلمية".

وقالت الفنانة صفية العمري، خلال حوارها ببرنامج "شيخ الحارة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، على قناة القاهرة والناس، أنها لم تقرأ سيناريو ليالي الحلمية الجديد وتورطت في تجسيد المسلسل، مضيفة: "اتورطت ومش عايزة اخوض في حاجات كتير تعبتني نفسيا وتعبت وجالي احتباس فى الصوت".

وفيما يتعلق بأفضل ممثلة تؤدي دورها في مسلسل ليالي الحملية، قالت: "أكتر واحدة تنفع تعمل دور نازك السلحدار منة شلبى وهي ممثلة جامدة جدا".