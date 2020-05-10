شكرا لقرائتكم خبر عن أغنية "Stuck With U" للمطربة إريانا جراند تكشف عن صديقها الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت النجمة العالمية إريانا جراند كليب أغنيتها الجديد " Stuck With U " علي قناتها الخاصة بموقع الفيديو الشهير " يوتيوب " ، و وشارك إريانا الاغنية النجم العالمي جاستين بيبر، و هي الاغنية التي وصفها الكثيرين بأنها " أغنية الحجر المنزلي الرومانسية" .

و قد جمع كليب " Stuck With U " لاريانا جراند و جاستين بيبر عدد من الأشخاص العاديين وبعض النجوم مثل كيلي و كيندال جينر وديمي لوفاتو و شانس ذا رابر أثناء عزلهم لتجنب انتشار فيروس كورونا " COVID-19 " .

بينما ظهر جاستين بيبر البالغ من العمر ( 26 عاما ) في الكليب وهو يقضي الوقت مع زوجته عارضة الأزياء الشهيرة هايلي بالدوين البالغة من العمر ( 23 عاما ) و كان الزوجين في الكليب يرقصا معا ، كما ظهرا خلال قيامهما بعدد من التمرينات الرياضية .

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في حين ظهرت إريانا جراند و هي تلعب و تدلل كلبها لتظهر بعد ذلك و هي ترقص مع أحد الأشخاص إلا أن التقارير تشير انه دالتون جوميز الذي انتشرت الشائعات منذ فترة حول ارتباطه بجراند و كأن جراند قررت ظهورهما معا في الكليب ليؤكدا الشائعات المنتشرة .

استطاع كليب " Stuck With U " أن يحصد أكثر من 16.5 مليون مشاهدة علي موقع الفيديو الشهير " يوتيوب" في اليوم الأول من إطلاقه .