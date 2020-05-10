شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى تشيد بـمحمد سامى: "مخرج شاطر و متمكن من أدواته " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أشادت الفنانة بشرى، بالمخرج محمد سامى وتقنياته و حبه للممثلين الذين يعملون معه، حيث غردت عبر حسابها على تويتر، قائلة:" محمد سامى مخرج شاطر و بيحب ممثلينه و بيحب ينورهم و متمكن من أدواته وذوقه شيك و معاه ممثلين شاطرين".



بشرى

مسلسل "البرنس" يعرض على قناتى dmc وdmc دراما، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى وبطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان، محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد حاتم، رحاب الجمل، حازم ايهاب، أحمد داش، وإنتاج شركة سينرجى.

قدم المطرب أحمد سعد فى الحلقة السادسة عشر من مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان، أغنيته الرابعة ضمن الأحداث والتى تحمل اسم "مكتوب على قلبي"، وهى من كلمات محمد سامى، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع الموسيقى عادل حقى.

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شهدت أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل البرنس، المذاع على قناتى dmc و dmc دراما، طوال أيام شهر رمضان المبارك، نشوب مشادات بين "عبير" رحاب الجمل" وشقيقتها "نورا" ريم سامى، بسبب الكراهية التي تحملها الأولى للأخيرة، لينتقل المشهد لـ "نجية" أحلام الجريتلى، أثناء حديثها عن خوفها من مقابلة ربنا بعد أن تسترت على أفعال أولادها أثناء نظراتها لصورة زوجها الراحل "حامد البرنس" عبد العزيز مخيون، والد "رضوان" محمد رمضان، وفتحى" أحمد زاهر.

وانتقل المشهد التالى لـ "شيماء" دنيا عبد العزيز التى ذهبت إلى "رأفت" أحمد فهيم لسؤاله على منزل زوجة زوجها "فتحى" والتي تقصد بها "فدوى" روجينا، ولكنه رفض أن يخبرها بأى معلومات حتى لا يضع نفسه في مشاكل مع "فتحى".

واستكملت الحلقة بمشهد لـ "رضوان البرنس" محمد رمضان داخل السجن بعد الحكم عليه بـ 7 سنوات، ومحاولة بعض السجناء مضايقته بسبب مهارته في إنجاز العمل بشكل سريع ما تسبب لهم من مضايقات من أمن السجن، ولكن ظل صامتا ولم يتحدث نهائيا.