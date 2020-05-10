شاهد.. خطأ محرج لمذيعة الجزيرة غادة عويس بسبب خليفة حفتر!

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 11:59 صباحاً - وقعت غادة عويس، مذيعة قناة الجزيرة القطرية، فى خطأ محرج على الهواء، خلال تقديمها لمراسل القناة فى العاصمة الليبية طرابلس.

فأثناء تقديم غادة عويس لمراسل الجزيرة في طرابلس والذي يدعى أحمد خليفة، أخطأت وقالت “ينضم إلينا من طرابلس مراسل الجزيرة خليفة حفتر”.

وقد تداركت غادة عويس الخطأ، مشيرة إلى أن القائد العام للجيش الليبى المشير خليفة حفتر أفقدها عقلها بسبب العمليات العسكرية فى طرابلس.

وعادة غادة عويس وعلقت عبر حسابها على تويتر عن هذا الخطأ كاتبة: “بين المراسل أحمد خليفة واللواء خليفة حفتر وفي المحصّلة حمى الله المدنيين في ليبيا من بطش القصف العشوائي لقوات حفتر”.

وقد اثار هذا الخطأ سخرية الكثيرين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين اعتبروا ان مذيعي قناة الجزيرة مرعوبون من تقدم قوات اللواء خليفة حفتر في المعارك الاخيرة.

This is a Twitter Statushttps://twitter.com/kho12ao/status/1259305247673114626?ref_src=twsrc%5Etfw