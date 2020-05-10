- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 11:59 صباحاً - شهدت الساعات القليلة الماضية خلافا كبيرا بين كلا من الفنانة ” غادة عبد الرازق ” والناقد الفني ” طارق الشناوي ” عقب تصريحات الأخير بعدم نجاح أعمال غادة عبد الرازق في السنوات الأخيرة .
الأمر الذي أثار غضبها ودفعها للهجوم عليه واتهامها له بالحصول على الأموال مقابل عمله .. وهو ما لم يقبله الشناوي وأعلن عن إقامته لشكاوي قضائية ضدها .
لتتراجع الفنانة غادة عبد الرازق بعد ذلك عن هذا الهجوم وتقرر إنهاء الخلاف .
حيث نشرت منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري أكدت أنها لم تقصد مهاجمة طارق الشناوي وأن ما نشر من قبل كان خطأ غير مقصود .
فكتبت قائلة : ” ما حدث خطأ غير مقصود من أحد المسئولين عن إدارة السوشيال ميديا الخاصة بي ” .
وتابعت غادة عبد الرازق : ” ولا يوجد بيني وبين الناقد الفني طارق الشناوي غير كل احترام سواء اختلفنا أو اتفقنا في الرأي .. وشكرا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عبد الرازق تتراجع عن هجومها على طارق الشناوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.