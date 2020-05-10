تعرف على أهم علامات ” الأزمة القلبية “

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 11:59 صباحاً - كشفت مؤسسة القلب الألمانية عن أهم العلامات التي تحذر من الإصابة ب ” الأزمة القلبية ” والتي يجب عند ملاحظة تلك العلامات والشعور بها استدعاء الإسعاف بشكل سريع .
وتمثلت تلك العلامات التحذيرية في آلام مستمرة لأكثر من 5 دقائق في الصدر والجزء العلوي من البطن والذراعين والأكتاف والرقبة والفك .
بالإضافة إلى الشعور بضيق أو حرقة في الصدر أو ضيق التنفس .
وأشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى أن تلك العلامات قد تختلف على أساس الجنس .. فتقتصر لدى النساء على الشعور بضيق التنفس والغثيان والقيء وآلام أعلى البطن .
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