تعرف على أهم علامات ” الأزمة القلبية “

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 11:59 صباحاً - كشفت مؤسسة القلب الألمانية عن أهم العلامات التي تحذر من الإصابة ب ” الأزمة القلبية ” والتي يجب عند ملاحظة تلك العلامات والشعور بها استدعاء الإسعاف بشكل سريع .

وتمثلت تلك العلامات التحذيرية في آلام مستمرة لأكثر من 5 دقائق في الصدر والجزء العلوي من البطن والذراعين والأكتاف والرقبة والفك .

بالإضافة إلى الشعور بضيق أو حرقة في الصدر أو ضيق التنفس .

وأشارت مؤسسة القلب الألمانية إلى أن تلك العلامات قد تختلف على أساس الجنس .. فتقتصر لدى النساء على الشعور بضيق التنفس والغثيان والقيء وآلام أعلى البطن .