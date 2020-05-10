كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 11:59 صباحاً - نشرت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة الفنان المصري الراحل ” رشدي أباظة ” والتي تم تركيبها بواسطة تقنية الفوتوشوب .
ويأتي ذلك بسبب حب شكران مرتجي الشديد للفنان الراحل وكانت تحلم بالتمثيل إلى جانبه .
فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” أنا والغالي رشدي أباظة .. الحقيقة من بعده ما عملت أدوار الها علاقه بالحب لأنه بتعرفوا هو ما بيتكرر ” .
وتابعت : ” وقالي يا شكران أوعديني ما تمثليش مع حد بعدي كده قام وعدته أنا وكل المخرجين والمنتجين ” .
وقدمت شكران مرتجي الشكر لمن صنع لها هذه الصورة وحقق حلمها بطريقة غير مباشرة على حد قولها فقالت : ” الله يرحمه حلو إنه حدا يحققلك حلم لو بصورة .. شكرا حور الغالية ” .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. شكران مرتجي تحقق حلمها بالوقوف إلى جانب ” رشدي أباظة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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