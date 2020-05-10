شاهد .. شكران مرتجي تحقق حلمها بالوقوف إلى جانب ” رشدي أباظة “

كتب امير فتحي في الأحد 10 مايو 2020 11:59 صباحاً - نشرت الفنانة السورية ” شكران مرتجي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها برفقة الفنان المصري الراحل ” رشدي أباظة ” والتي تم تركيبها بواسطة تقنية الفوتوشوب .

ويأتي ذلك بسبب حب شكران مرتجي الشديد للفنان الراحل وكانت تحلم بالتمثيل إلى جانبه .

فكتبت في تعليقها على الصورة قائلة : ” أنا والغالي رشدي أباظة .. الحقيقة من بعده ما عملت أدوار الها علاقه بالحب لأنه بتعرفوا هو ما بيتكرر ” .

وتابعت : ” وقالي يا شكران أوعديني ما تمثليش مع حد بعدي كده قام وعدته أنا وكل المخرجين والمنتجين ” .

وقدمت شكران مرتجي الشكر لمن صنع لها هذه الصورة وحقق حلمها بطريقة غير مباشرة على حد قولها فقالت : ” الله يرحمه حلو إنه حدا يحققلك حلم لو بصورة .. شكرا حور الغالية ” .