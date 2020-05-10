بالفيديو – ديمة قندلفت توجه صرخة غضب بالرقص

متابعة بتجـــــــــرد: أطلقت النجمة السورية ديمة قندلفت صرخة توعية ضد انتهاكات البشر بحق البيئة بطريقة مبتكرة، حيث استخدمت الرقص التعبيري للإضاءة على خطورة الامر.

وظهرت في المقطع المنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي بملابس بيضاء وتؤدي رقصة تعبيرية بحرفية، وعلقت عليه قائلة: “هالمشروع اشتغلتوا بآخر 2019 قبل كل اللي صار فينا اليوم صار وقت إنشره أكتر من أي وقت مضى”.

واضافت: “قدمته من قلبي رسالة إلنا كلنا.. لنوعى.. ونحافظ عالأرض اللي حاملتنا.. لأن ما عنا بديل.. ما كنا مسؤولين بسلوكنا الفردي ولا الجماعي.. تلوث.. هدر وإسراف.. اليوم وكل يوم عم ندفع الثمن”.

يذكر ان قندلفت تشارك في بطولة مسلسل “الهيبة” الجزء الرابع، الذي لم يعرض في السباق الرمضاني لهذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أدى إلى إيقاف التصوير في لبنان.