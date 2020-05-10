هيفاء وهبي تكشف لـ هند صبري أغرب ما قامت به خلال الحجر

متابعة بتجــــــــرد: شاركت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في لقاء مباشر على السوشيال ميديا مع الفنانة هند صبري، وتحدثتا بعفوية عن أغرب الاشياء التي حصلت معهما خلال الحجر المنزلي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكشفت هيفاء خلال “اللايف” على “انستغرام” عن أنها قامت بطبخ الكشك وهو الأمر الذي اعتبرته أغرب ما قامت به خلال تلك الفترة، لترد عليها صبري بأنها قامت بطبخ الكشري، إلا أنه كان فاشلاً جداً.

وأضافت هيفاء بأنها لم تتعلم شيئاً أبدا خلال فترة الحجر المنزل سوى الشعور بالملل.

واللقاء المباشر يحمل اسم “مش مسلسل هند صبري” وتستضيف فيه مجموعة من الفنانين ممن كان سيعرض لهم مسلسل درامي في رمضان ولكن توقف تصويره بسبب ظروف فيروس كورونا.