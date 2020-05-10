“لايف ستايلز ستديوز” تطرح “أنا بقلظت” من وحي الحجر المنزلي

متابعة بتجـــــــــرد: طرحت شركت “لايف ستايلز ستديوز” عمل غنائي جديد من وحي الحجر المنزلي للوقاية من فيروس كورونا المستجد. وأطلقت “لايف ستايلز ستديوز” عبر قناتها الرسمية في موقع “يوتيوب” أغنية “انا بقلظت” من غناء والحان عمرو المصري وكلمات عليم وتوزيع عمرو الخضري. وجاءت أغنية “انا بقلظت” بقالب غنائي “مهضوم” وخفيف من حيث النص الذي يتناول وضع الناس في الحجر المنزلي. وصدرت أغنية “انا بقلظت” على طريقة الفيديو كليب الذي تناسب مع فكرة الأغنية وأجواءها المرحة والقريبة الى القلب.

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