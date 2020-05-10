أوليفيا كالبو: الحجر الصحي يشعرني بالسعادة

متابعة بتجــــــــرد: صرحت الممثلة والفاشنستا الأمريكية أوليفيا كالبو أن الحجر الصحي مع الأحباء يشعرها السعادة لأنه يقربها ممن تحب ويتيح لها الفرصة للتعرف إليه عن قرب، في إشارة إلى خطيبها لاعب الكرة الأمريكية كريستين ماكفري.

وكانت العلاقة بين كالبو وماكفري بدأت منذ أقل من عام قبل أن يلتزما بالحجر الصحي منذ مارس الماضي، ما عدته كالبو فرصة لاكتشاف خطيبها عن قرب واختبار ردود أفعاله في المواقف اليومية.

وأوضحت كالبو أنها كانت في قمة السعادة وهي تحتفل بعيد ميلادها الـ28 في 8 مايو الجاري لأنه تزامن مع توقيع خطيبها عقداً للعب لنادي كارولينا بانثرز بمبلغ 64 مليون دولار، منوهة بأنه يشيد دائماً بوجودها في حياته والدور الإيجابي الذي تلعبه معه.

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وأشارت ملكة جمال العالم السابقة إلى أن «فريق الحجر» الخاص بها يضم شقيقتها صوفيا وأم خطيبها ليزا، وعدداً من أفراد أسرته، ما يبدد أي ملل أو رتابة ويجعلها تتقبل البقاء في البيت بهدوء وراحة.

وصرحت كالبو أنها تنتهز الفرصة للتواصل مع متابعيها على منصات التواصل الاجتماعي، كما تفكر بهدوء في مشاريعها المقبلة ومن بينها التمثيل حيث شاركت من قبل في 4 أفلام من بينها “المرأة الأخرى، شيطانة أمريكية، أشعر بجمالي، وانتقام”.

في سياق متصل، صممت العارضة والفاشنستا الأمريكية أقنعة طبية للوقاية من كورونا ستخصص عائد بيعها للأعمال الخيرية وضحايا “كوفيد-19”.