هل يجسد دي نيرو شخصية عمدة نيويورك في فيلم عن كورونا؟

متابعة بتجـــــــــرد: أعرب عمدة نيويورك أندرو كومو عن أمله وحلمه أن يلعب الممثل القدير روبرت دي نيرو دوره في فيلم حول وباء كورونا والدراما الإنسانية التي خلفها وأثرت على ملايين البشر في الولايات المتحدة والعالم.

وأعلن كومو (البالغ 62 عاماً) موافقته على عرض قدمه دي نيرو (76 عاماً) في برنامج تليفزيوني بتمثيل دوره في الحقيقة، وقال إنه يكاد يطير من السعادة لأن الممثل العبقري عرض تمثيل دوره.

ورد المحافظ على أسئلة الصحفيين بقوله: “أنا معجب كبير بدي نيرو، أعتبره ظاهرة لا تتكرر، أنظر إلى الأدوار التي يجسدها، إنه يكسب كل دور عمقاً وتأثيراً كبيراً، وتتراوح موهبته بين الكوميديا والتراجيديا متألقاً في الأدوار كافة، إنه عبقري”.

وكان الممثل الكبير قد امتدح طريقة محافظ نيويورك في إدارة أزمة فيروس كورونا، قائلاً إنه يتصرف بحكمة كرئيس دولة.

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والمعروف أن دي نيرو ليس من أنصار دونالد ترامب، وعبر مراراً عن معارضته له، وقال إنه رغم وقوفه بجوار منافسه جو بايدن، إلا أنه يرى أن هناك شخصاً آخر يستطيع أن يتقلد منصباً يفوق منصب نائب الرئيس، هو كومو الذي أثبت حنكة وحكمة في معالجة الأزمة.

الطريف أن عضواً في فريق ترامب لإدارة الأزمة قد أعرب عن أمنيته أن يجسد دوره في أي فيلم محتمل النجم براد بيت.

وقال أنتوني فوسي، العضو البارز في خلية إدارة الأزمة التابعة للرئيس الأمريكي إنه يتمنى أن يلعب دوره النجم براد بيت، وهو ما وافق عليه بيت في اتصال مع البرنامج الشهير ساترداي نايت لايف.