“إيه بي سي” الأمريكية تبث احتفالية إطلاق ألبوم تايلور سويفت

متابعة بتجـــــــــرد: ستبث محطة “إيه بي سي” التلفزيونية الأمريكية في 17 مايو الجاري حفلة خاصة للمغنية تايلور سويفت مسجلة في قاعة أولمبيا الباريسية في التاسع من سبتمبر 2019، على ما جاء في بيان.

وجرت الحفلة احتفالاً بصدور ألبوم سويفت الجديد “لوفر”، وقد استمرت أكثر من ساعة بقليل وكانت بناء على دعوات فقط.

وكانت حفلة “سيتي أوف لوف كونسيرت” في إشارة إلى باريس التي تلقب مدينة الحب، الثانية فقط للنجمة الأمريكية في العاصمة الفرنسية، وأتت بعد 8 سنوات على الحفلة الأولى التي كانت عام 2011.

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وخلال هذه الحفلة أدت جزءاً من أغاني ألبومها الجديد برفقة الغيتار فقط.

وستبث محطة “إيه بي سي” الحفلة في 17 مايو وستكون غداة ذلك متوافرة على منصتي الأفلام التابعة لمجموعة “ديزني” المالكة للمحطة، وهما “خولو” و”ديزني+”.

وألغت تايلور سويفت نهاية أبريل الماضي جولة “لوفر فيست” الترويجية لألبومها التي كان يفترض أن تنطلق في بلجيكا في 20 يونيو المقبل، وكانت الجولة تشمل 16 حفلة.