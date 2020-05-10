محضر ضبط بحق نادر الأتات.. و”قلبي عاليمين” إلى الواجهة من جديد

متابعة بتجـــــــــرد: كشف النجم اللبناني نادر الأتات عن موقف مضحك حدث معه خلال فترة الحجر الصحي وتحديدًا في الأيام الأخيرة الماضية.

وخلال حلوله ضيفًا على برنامج “سهرانين معاكم بالبيت” مع سيرين عبد النور وأحمد فهمي عبر شاشة “ام بي سي”، قال الأتات أنه التزم بتعاليم التعبئة العامة منذ اليوم الأوّل على إعلان حالة حظر التجول في لبنان، لكنه منذ أيام شعر باشتياق كبير لوالديه فزارهم في مسقط رأسه “البقاع” على مائدة الإفطار؛ وأثناء عودته إلى منزله في بيروت بعد الساعة التاسعة مساءً، صادف حاجز للقوى الأمنية، فبادر أحد العناصر بالقول له: “مش انت يلي بتغني قلبي على اليمين؟” ليجيبه نادر “نعم” فعندها قال له العنصر: “ايه صف على اليمين” وسطر بحقه محضر ظبط لمخالفته قرار التعبئة العامة.

وأشار نادر الأتات خلال المداخلة إلى أن الحجر المنزلي علّمه الصبر والإنضباط، كما أعرب عن اشتياقه للغناء على المسرح ولقاء الجمهور في الحفلات، متمنيًا أن تمرّ هذه المرحلة لتعود الحياة إلى مجراها الطبيعي.

كما قدّم نادر الأتات خلال الحلقة أغنية “قلبي عاليمين” مباشرة على الهواء، بمشاركة عناصر من فرقته الموسيقية كل من منزله، فلاقت إطلالته تفاعلًا كبيرًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد الحلقة نشر نادر الأتات فيديو أغنية “قلبي عاليمين” من الحجر، حيث تم طرحه حصريًا عبر “أنغامي”، وأرفقه بتعليق عبر صفحته الرسمية في موقع “إنستغرام” جاء فيه: “قلبي عاليمين من أحلى الأغاني وأقربها لقلبي، صار فيكن تسمعوها بموسيقى جديدة من الحجر وبرنامج سهرانين معاكم بالبيت على أنغامي انشالله تعجبكن”.