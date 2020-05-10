خادمة فيفي عبده تعتدي على ماجد المصري.. والأخير في حاله ذهول!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حل الفنان ماجد المصري ضيفا على برنامج "خلي بالك من فيفي" وأصيب بحالة رعب وذهول في برنامج الراقصة الاستعراضية فيفي عبده المخصص لعمل مقالب في الفنانين ومعروض على mbc.

بدأ الذهول مبكرا حين صادف ماجد رجل الأمن أثناء دخوله لفيلا فيفي عبده فكان الحارس يطالبه بالمرور من الباب عدة مرات وهو ما أثار دهشته حتى ظهرت فيفي وأدخلته فيلاتها.

وحين دخل المصري وجلس مع فيفي يتبادل أطراف الحديث وأثناء الإندماج معها أفزعته صوت فرقعة؛ ما جعله يفزع من مكانه.

بعدها جاء دور الخادمة "أبو الهول" التي تقوم بدور "الممسوسة" أي أن جن تلبسها، وحين ذهبت لإحضار المشروب سقطت به على الأرض.

وسارع ماجد لمساعدة الخادمة التي تقوم بدور "الممسوسة" أي من يتلبسها الجن بسبب حركاتها الغريبة وظل يكبر في آذانها بينما كانت فيفي تردد "صلى على النبي وحدي الله" وترشق الملح على وجه ماجد المصري.

واستفزت فيفي ماجد من خلال ترديد كلمة "منور يا ماجد" ما اعتبرها الأخير تلميحا له بأنه حاسد المنزل لاسيما مع سقوط الألواح التي على الحائط وكثرة الفرقعات المتكررة في منزلها.

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ثم ظهر دخان كثيف وقامت الخادمة الأخرى الأجنبية بالاشتباك مع ماجد المصري باعتباره السبب فيما يجري ووجهت له ضربة برأسها ما أشعل غضب الفنان، ولإنقاذ الموقف سارعت الخادمة السمراء بسحب الأجنبية للخارج.

وخلال هذه الضجة اتهمت فيفي عبده المغربية المشتركة معها بأنها سرقت مشغولاتها الذهبية فقال ماجد لفيفي "عيب" دي ضيفة فانهارت فيفي عبده وسقطت على الأرض وحاول المصري افاقتها من خلال طلبه للمياه وحين كان يحاول ايقاظها أطلقت فيفي زغرودة أفزعته وعرف بعدها أنه سقط في مقلبها.

ويعتمد برنامج "خلي بالك من فيفي" على عمل "مقلب" بالضيف، الذي تستضيفه فيفي عبده، وبصحبتها مذيعة مغربية في منزلها، بحجة تصوير برنامج خاص، ثم تقوم فيفي بعادات غريبة، مثل رش الملح وإشعال البخور في المنزل بعد أن تسمع صوت فرقعة بالمكان، وتعتقد أنه حسد، ثم تظهر إحدى العاملات المفترض أنها "يلبسها عفريت" وتهاجم الضيف. ويعرض البرنامج على قناة mbc مصر وتم تصويره في "فيلا" بيتها.

ووجهت اتهامات لبرنامج فيفى بـ"الجهل والعنصرية" ضد مرضى الصرع، حيث تقوم فكرته على استضافة فنان في منزل فيفي، وفجأة تصاب الخادمة بنوبة صرع، فتتعامل فيفي معها باعتبارها "ملبوسة"، ويتصاعد الأمر في التعامل مع الخادمة، حتى يصل الأمر لضربها بالحذاء كما فعلت الفنانة زينة.