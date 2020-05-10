عادل إمام وسمير صبري يعيدان مشهدا قديما في "فلانتينو"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استطاع مسلسل "فلانتينو" الذي يقوم ببطولته الفنان المصري عادل إمام، أن يدخل دائرة اهتمام الجمهور مع عرض حلقته الـ 16 والتي شهدت زواج عادل إمام من الفنانة داليا البحيري، وارتفع وسم #فلانتينو ليصل إلى التريند كما دخل اسم داليا البحيري ضمن قائمة الأكثر بحثًا على محرك البحث "غوغل".

وظهر حمدي الميرغني في ثوب الرجل الخليجي حيث تحدث اللهجة الخليجية في إطار إقناع عادل إمام لزوجته دلال عبد العزيز بأنه سيسافر لمدة أسبوعين للتعاقد مع رجل أعمال خليجي لمشاركته في تطوير المدارس الحكومية، وقلد حمدي المرغني اللهجة الخليجية أثناء حديثه مع دلال عبد العزيز عبر الهاتف لتقتنع بما قاله عادل إمام لها ومساعدته في قضاء شهر عسل مع داليا البحيري.

وخلال أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل "فلانتينو" تزوج عادل إمام من داليا البحيري؛ حيث ارتدت داليا الفستان الأبيض وارتدى الزعيم بدلة الزفاف وشهد على الزواج سمير صبري وحمدي المرغني، وقضيا أسبوعين عسل لينقلها بعد ذلك في فيلا جديدة اختارت أثاثها بنفسها.

من جانبه أعرب أيمن بهجت قمر مؤلف مسلسل "فلانتينو" عن سعادته بوصول وسم #فلانتينو للتريند الأول في مصر، حيث شارك صورة وثق بها التريند وذلك عبر حسابه على موقع "تويتر" وعلقّ قائلًا: "حلقة النهاردة تريند رقم 1 داخل مصر حالًا الحمد لله".

وأبدى العديد من رواد التواصل الاجتماعي إعجابهم بقصة حب داليا البحيري وفلانتينو حيث غرّد أحد الحسابات قائلًا: "ياريت الواحد يقابل في حياته واحدة تحببه في الحياة زي نور في #فلانتينو"، بينما كتب صالح الخليفي قائلًا: "أحلى مسلسل كوميدي في رمضان للزعيم عادل امام #فلانتينو".

الطريف أن مشهد الفنان سمير صبري، مع الفنان عادل إمام، خلال زواج فلانتينو من داليا البحيري أثار سخرية الجمهور بسبب اقتباس المشهد من فيلم يحمل اسم "البحث عن فضيحة" كان قد جمع عادل إمام وسمير صبري عام 1973 حيث كان يحذره من الاستمرار في الزواج ويطالبه بأن يظل أسبوعين ويترك داليا البحيري وهو ما كان في نفس مشهد الفيلم أيضًا.

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هذا المشهد تناوله احد المتابعين على مواقع التواصل ويدعى "ميدو"، فكتب قائلًا: "1973: بفكر بعد الفرح اقتلها أوعي تعمل كده ليحصلك زي عبدالشكور.. عبد الشكور مين.. ده واحد صاحبي متعرفوش .. لا .. ولا أنا، 2020: أربع شهور واقلب ليحصلك زي اللي حصل لحمزاوي .. حمزاوي مين .. ده واحد صاحبي متعرفوش #عادل_امام #فلانتينو #سمير_صبري #البحث_عن_فضيحة".

وكتب مغرد يُدعى "رائد الرشيد" قائلًا: "سمير صبري وعادل إمام يعيدون مشهدا عمره أكثر من أربعين سنة حمزواي واحد صاحبي ما تعرفوش #فلانتينو".

تدور أحداث "فلانتينو" حول رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يُدعى "نور عبد المجيد فالنتينو" الذي يؤدي شخصيته عادل إمام، يواجه مشاكل وأزمات تتعرّض لها سلسلة المدارس التي يملكها، بالإضافة إلى دخوله في قصص عاطفية.

ويشارك الزعيم عادل إمام وسط كوكبة من النجوم أبرزهم الفنانة المصرية دلال عبد العزيز ومواطنتها داليا البحيري والنجوم الشباب محمد كيلاني وهدى المفتي وحمدي الميرغني وسليمان عيد وغيرهم، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج نجل الزعيم، رامي إمام.