فنانات ظهرن بإطلالات بدوية وغجرية في رمضان.. من الأفضل؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

لطالما كانت المرأة الغجرية هي الملهمة لأهم الشعراء على مستوى العالم، ونتج عن ذلك العديد من الروايات الأدبية والقصائد والأغاني والأعمال السينمائية والدرامية التي تتميز بتفرّدها من ناحية البيئة واللهجة والأزياء بكونها فنا مختلفا كان الأقرب للتعبير عن عالم الغجر والبدو المليء بالأحداث والمواقف.

ووصولاً إلى القرن الواحد والعشرين لم تستطع التكنولوجيا وتطور الحياة الاجتماعية إلغاء محاكاة الدراما العربية للمرأة الغجرية والبدوية، وتبرز اليوم العديد من الفنانات السوريات بشخصية المرأة الغجرية في رمضان الجاري 2020.

صفاء سلطان في "رياح السموم"

كتجربة أولى لها في الدراما البدوية تشارك الفنانة صفاء سلطان في المسلسل البدوي الأردني "رياح السموم" من تأليف سليمان أبو شارب وإخراج سائد الهواري وإنتاج عصام حجاوي؛ إذ تؤدي سلطان شخصية المرأة البدوية "غصايب" التي تقع في خلاف مع زوجها "حماد" الذي تزوجها رغما عنها حيث تشتعل المشاكل بينهما وما يزيد من المشاكل هو هروب "غصايب" إلى عشيرة خالها "الشيخ عواد" لتحدث مجموعة من الخلافات بين عشيرتي "عواد" و"حماد" نتيجة ذلك.

إطلالة سلطان أخذت طابع المرأة الغجرية القوية في بادية بلاد الشام ذات الوجه الأبيض مع الشعر الأسود وارتداء الفساتين السوداء الواسعة والمخططة بألوان نارية مثل اللون الأحمر في أغلب الأحيان.

جيني إسبر وأمانة والي في "يوماً ما"

تُجسد الفنانة السورية جيني إسبر شخصية الغجرية "هزار" في مسلسل "يوماً ما" تأليف فهد المرعي وإخراج عمار تميم. وهي الفتاة التي عاشت بين الغجر بعد هروبها من منزل أهلها نتيجة حادث مؤلم، لتخطفها إحدى الغجريات وهي الفنانة أمانة والي التي تعتبرها مثل ابنتها وتمنحها حنان الأم وعطفها.

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و كان اهتمام فريق العمل بالإطلالة الغجرية للفنانة جيني إسبر واضحا على صعيد اللهجة والحركات والأزياء الواسعة مثل الفساتين الملونة التي تحمل رسومات متنوعة بالإضافة إلى الشعر الطويل والمجعد والإكسسوار والماكياج الذي تتميز به المرأة الغجرية، وعلى الرغم من قصة العمل الجميلة إلا أن الجمهور وبرغم انتقاده الحبكة غير المنطقية لبعض الأحداث لكنه أشاد بزيّ وأداء الفنانة إسبر في هذا الدور وأطلق البعض عليها لقب كاساندرا 2020.

صبا مبارك في مسلسل "حارس الجبل"

تعود الفنانة الأردنية صبا مبارك بعد غياب إلى قصص الصحراء العربية من خلال مسلسل "حارس الجبل" عبر شخصية "رمال بنت الشيخ خلّاف"، تأليف حازم فضة، إخراج سائد بشير الهواري، وتدور الأحداث في عام سُمي بعام الموت، شهدت فيه المنطقة جوعا، وأمراضا وجفافا، أدت إلى حروب وغزوات بين القبائل من أجل البقاء، وتستعرض مبارك في هذا العمل البدوي قدرات المرأة العربية القديمة القوية مثل رمي السهام بشكل دقيق، بالإضافة إلى قدراتها كفارسة شجاعة قادرة على ركوب الخيل بمهارة والتجول في الصحراء بمفردها ومواجهة الرجال سواء غريبا أم قريبا.

ولعل أبرز ما يميز مبارك في أدائها للشخصيات الغجرية ونجاحها في أكثر من عمل درامي بدوي هو تجسيدها للشخصية بحرفية عالية وتعبير فريد من نوعه و قوة المرأة في الصحراء العربية بالإضافة إلى ملامح وجهها القوية بعيدا عن التكلف والماكياج الفائض حيث أشاد الجمهور بأن إطلالتها في هذا العمل كانت طبيعية جدا ولباسها متناسق مع شخصيتها التي قدمت من خلالها قالبا مختلفا نوعا ما.

رشا بلال وفيلدا سمور في "الساحر"

تتألق الفنانة السورية رشا بلال بشخصية الغجرية "عزيزة" إلى جانب الفنان السوري عابد فهد في مسلسل "الساحر" من تأليف سلام كسيري و إخراج عامر فهد.

وتؤدي بلال دور الفتاة التي تتمتع بالقوة والكبرياء وتمتهن التبصير في شوارع بيروت، وبالإضافة إلى عملها فهي تعيش علاقة حب من طرف واحد مع "مينا- عابد فهد" حيث تنقل للمشاهد إحساس المرأة العربية عندما تقع في غرام رجل لا تعرف إن كان يحبها، والصراعات الداخلية التي تعيشها، وفي الوقت ذاته كيف تتابع كل ما يحدث مع "مينا" وتحاول الاطمئنان عليه والدفاع عنه، أما الفنانة السورية فيلدا سمور فهي تؤدي شخصية العرافة والدة "عزيزة" التي تمتهن التبصير والعلم في الغيب ويثق بها الزبائن، ومن بيت هذه العرافة تبدأ أحداث المسلسل مع الشخصيتين الرئيستين "مينا – كارمن". وتحدث الجمهور عن مدى إتقان رشا بلال للهجة الغجرية ناهيك عن الحركات والماكياج، ووجهها الأسمر وشعرها الأسود المجعد الذي لطالما تميزت به المرأة الغجرية العربية لذلك أشاد الجمهور بمدى إقناعها للمشاهد بالإضافة إلى والدتها في العمل فيلدا سمور، وحول الأزياء قال المتابعون بأن الإكسسوار واللباس كان مقنعا أيضا لعدم ارتدائهما الألوان المتنوعة بكثرة بل على العكس كانت تغلب على فساتينهما الواسعة الألوان الداكنة التي تعبر عن حياتهما فعلا.