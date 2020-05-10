ياسمين صبري بإطلالة أنيقة في جلسة تصويرها مع أبو هشيمة

أطلت الممثلة ياسمين صبري بملابس أنيقة في أحدث جلسة تصوير خضعت لها بصحبة زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة.

اختارت ياسمين صبري فستانا من تصميم دار الأزياء الشهيرة Dolce & Gabanna ويصل سعر الفستان إلى 2495 دولارا، وجاء الفستان مناسبا للغاية لقوام ياسمين، فتصميم الصدر المفتوح بشكل مربع يناسب قوامها وكذلك تفصيلة حمالات الفستان أظهرت ظهرها ممشوقا.

طول الفستان والتصميم الطبقات أيضا جاء مناسبا لطول ياسمين صبري.

أما الحذاء بلون Nude من تصميم Christian Louboutin يصل سعره إلى 2616 دولارا، والساعة من دار Cartier بـ8604 دولاراً، ولم يكن لونها مناسبا لباقي الإطلالة.

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‎على صعيد آخر، تشارك ياسمين صبري في الموسم الرمضاني الحالي بمسلسل "فرصة تانية" من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي، وإخراج مرقس عادي، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وتأليف مصطفى جمال هاشم، ويشارك في بطولته بجانب ياسمين صبري كل من أحمد مجدي ودياب وهبة مجدي وآيتن عامر وأحمد الشامي ونهال عنبر ومحمود البزاوي

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