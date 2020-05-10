هيفاء وهبي تشارك في حملة ضد "العنف الإلكتروني"

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تويتر

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"الخليج 365" من بيروت: شاركت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي إلى جانب فنّانين وإعلاميين لبنانيين، في حملةٍ لمواجهة "العنف الإلكتروني". ونشرت هيفاء وهبي في حسابها الرسمي على تويتر، تحت وسم "الشاشة ما بتحمي"، "المتحرّش مجرم حتى لو من ورا التليفون! ما تخافي تبلغي عن المجرمين إذا تعرضتي لابتزاز الكتروني تَتْكوني بأمان وتحمي غيرك!".

وأتت هذه التغريدة، في إطار حملة أطلقتها منظمة "في- مايل" تحت عنوان "الشاشة ما بتحمي"، والتي "تهدف الى التأكيد على أن النساء والفتيات في لبنان، والعالم العربي، لهن الحق في الوصول الى الإنترنت، واستخدامه بحرية، وأمان، دون التعرض للعنف الإلكتروني بكل أنواعه"، وذلك بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام عن المنظمة.