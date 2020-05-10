شكرا لقرائتكم خبر عن عبير صبرى مع جومانا مراد و حلا شيحة:" ربنا مايسلط الثلاثة دول على حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة عبير صبرى، جمهورها بصورة تجمعها مع الفنانتان حلا شيحة و جومانا مراد من كواليس تصوير مسلسل " خيانة عهد" الذي يعرض حاليا ضمن السباق الرمضاني، عبر حسابها على انستجرام، وعلقت على الصورة قائلة:" ربنا مايسلط التلاته دول على حد"، مشيرة إلى أدوار الشر التي يلعبونها داخل أحدث المسلسل.



عبير صبرى

شهدت الحلقة 16 من مسلسل "خيانة عهد" قيام يسرا بتهديد جومانا مراد بالسكين، حيث وضعتها على رقبتها، لأنها تشك فى أنها وراء مقتل ابنها خالد أنور، إلا أن جومانا مراد نفت قتلها لهشام، لكنها اعترفت بأنها كانت تريد الانتقام منها بعد أن وقفت فر طريق زواجها من عريس كان يريد أن يتزوجها ويسترعليها، لكنه تراجع بعدما قامت يسرا بقراءة الفنجان له، وهو ما تسبب في طرد جومانا من منزل أبيها بعدما وضعتهم في حرج أمام أهل منطقتها لأنه كان دائم الدخول والخروج عليها بالمنزل.

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ويبدو أن جومانا أخبرت يسرا بمزيد من التفاصيل حول علاقتها بحلا شيحة، خاصة أن يسرا نظراتها تغيرت لحلا شيحة شقيقتها وطلبت منها ومن سلوى عثمان تركها والذهاب لمنازلهما.

وشهدت الحلقة انهيار حلا شيحة وذلك بسبب الضغط النفسي الذي تعيش فيه لتسببها في قتل خالد أنور ابن شقيقتها الكبرى يسرا، وقامت بطرد زوجها من المنزل.

مسلسل "خيانة عهد" يعرض على قناة الحياة في السادسة والنصف وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.