شكرا لقرائتكم خبر عن أنتٍ نجمة.. كريم فهمى يغازل زوجته برسالة وأغنية لعمرو دياب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازل الفنان كريم فهمى، زوجته دانيا البناوى، بمقطع فيديو استعرض خلاله مجموعة من الصور الرومانسية التى تجمعهما معًا فى مناسبات مختلفة، وأهداها أغنية للنجم عمرو دياب ترددت ألحانها وكلماتها فى خلفية المقطع المصور، حيث يمكن سماع أغنية "زى ما انتى" للميجا ستار عمرو دياب، أثناء استعراض الصور.

مقطع الفيديو الذى نشره الفنان كريم فهمى، عبر حسابه الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، استعرض صورة للفنان وزوجته دانيا أثناء احتفالهما بالعام الجديد، وأخرى وهو يقبلها فى المدرجات خلال متابعتهما لمباراة لمنتخب مصر لكرة القدم، إضافة لصورة أخرى على الشاطئ، وكتب كريم فهمى فى تعليقه على الفيديو: "هى مصدر إلهامى الوحيد".

ويشار إلى أن الفنان كريم فهمى، حرص على مشاركة جمهوره بصورة بعد الإفطار فى أول يوم رمضان، خلال لقائه مع الفنان أحمد فهمى وزوجته الفنانة هنا زاهد أثناء مشاهدة مسلسلاتهم "رجالة البيت" و"نحب تانى ليه"، حيث يعرضان فى الموسم الرمضانى الحالى.

الفنان كريم فهمى نشر الصورة عبر حسابه بموقع إنستجرام، وعلق قائلاً: "نشاهد رجالة البيت ونحب تانى ليه، كل سنة وأنتم طيبين".

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ويشارك النجم كريم فهمى فى مسلسل "ونحب تانى ليه" بطولة ياسمين عبد العزيز وشريف منير وسوسن بدر، إسلام جمال، بدرية طلبة، إيمان السيد، ليلى عز العرب، تارا عماد، صبا الرافعى، وعدد آخر من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.

أما النجم أحمد فهمى فيشارك فى مسلسل "رجالة البيت" الذى يعتمد على حلقات منفصلة متصلة، وأكرم حسنى، وويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل اسماعيل أحمد الجندى، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف أبرزهم أيتن عامر اضافة إلى أسماء أخرى تظهر فى الحلقات.

المسلسل تدور أحداثه فى إطار كوميدى حول رجلين هما تيمون وبومبا، ولديهما مسئوليات وأسرة كبيرة، حيث يعيشان مع جدهما وباقى أفراد الأسرة فى نفس المنزل، لكن تتوالى المواقف عبر الحلقات، والتى تثبت أنهما أبعد ما يكون عن تحمل المسئولية وكل ذلك فى إطار كوميدى.