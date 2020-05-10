شكرا لقرائتكم خبر عن من تامر حسنى للسقا ومحمد رمضان..محمد سامى تميمة النجاح للنجوم فى الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض المخرج محمد سامى تجربة المؤلف والمخرج فى دراما رمضان هذا العام من خلال مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان، والذى يحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً منذ عرض الحلقات الأولى من العمل وحتى الآن، بل ويعد من أكثر الأعمال مشاهدة وتفاعلاً من قبل الجمهور لاسيما بسبب الأحداث المشوقة والحبكة الدرامية ومساحات التمثيل المتاحة للفنانين المشاركين فى العمل.



محمد سامى فى كواليس البرنس

النجاح الذى يحققه مسلسل "البرنس" فى شهر رمضان الجارى والتفاعل الجماهيرى مع أحداثه يذكر الجمهور، بتعاون محمد سامى مع محمد رمضان فى مسلسل "الأسطورة" عام 2016 والذى حقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه وتصدر وقتها نسب المشاهدة وكان لا حديث يعلوا على أحداثه فى الشارع المصري، ليؤكد محمد سامى أنه تميمة نجاح ليس فقط مع محمد رمضان وإنما مع النجوم الذين تعاونوا معه.



محمد سامى ومحمد رمضان

ففى العام الماضى قدم محمد سامى مسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا والمؤلف أيمن سلامة، وحقق نحاجاً كبيراً، بل وأصبح العمل الأكثر نجاحاً لأحمد السقا فى الدراما الرمضانية بعد تقديمه أكثر من مسلسل فى السنوات الأخيرة مثل "الحصان الأسود" و"ذهاب وعودة" وأيضاً "خطوط حمراء" وكلهم لم يلقوا نفس النجاح الذى وصل له "ولد الغلابة".



محمد سامى واحمد السقا

نفس الأمر بالنسبة للنجمة غادة عبد الرازق التى قدمت أكثر أعمالها نجاحاً فى الدراما بصحبة محمد سامى فى مسلسلى "مع سبق الإصرار" عام 2012، و"حكاية حياة" عام 2013، وبعدها انفصلا الثنائى فنياً وسلك كل منهما طريقاً بعيداً عن الآخر فى العمل، إلأ أن غادة عبد الرازق منذ هذين العملين لم تحقق نجاحاً يضاهيهما.

Advertisements



محمدسامى وغادة عبد الرازق

أما النجم تامر حسنى صاحب التجرتين فقط فى الدراما التليفيزيونة، فكانت الأولى عام 2011 بصحبة المخرج محمد سامى وكان سامى وقتها يخوض تجربته الأولى فى الإخراج بعمر 27 عاماً ورغم قلق صناع العمل من قلة خبرة محمد سامى فى هذا العام إلا أن المسلسل حقق نجاحاً لافتاً، بعد 3 سنوات قدم تامر مسلسل "فرق توقيت" ولم يلق نجاحاُ كبيراً ليكون "آدم" الذى قدمه مع سامى العمل الأبرز له فى الدراما ويثبت سامى أنه تيمة النجاح للنجوم شهر رمضان.