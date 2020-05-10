شكرا لقرائتكم خبر عن خلصي على دياب..كيف أثارت هبة مجدى إعجاب متابعيها بعد تحولها فى"فرصة تانية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إثارة كبيرة وتحول في الأحداث تشهده حلقات مسلسل "فرصة تانية" التي تقوم ببطولته الفنانة ياسمين صبري مؤخراً، والذي يشارك فيه مجموعة كبيرة من النجوم منهم هبة مجدي ودياب واللذان تمكنا من خطف الأنظار عبر دويتو فني يأخذ مساراً مختلفاً منذ بدأ عرض حلقات المسلسل، حيث يشارك الثنائي كزوجين خلال الأحداث.

ورغم ظهور هبة مجدي في دور الشخصية الطيبة منذ بداية الحلقات، والمقهورة علي أمرها بسبب زوجها دياب الذى يعاملها بأبشع صورة ممكنة، إلا أن الشخصية تتخذ مساراً مختلفاً منذ الحلقة العاشرة، وذلك بإصرار "مريم" اسم الشخصية التي تلعبها هبة مجدي علي المواجهة والوقوف أمام زوجها المعقد من أبيه بعدما اكتشفت سره بأنه تاجر مخدرات وواصلت ابتزازه ويكون لها اليد العليا عليه.

وما أن تتمكن هبة مجدي من الصمود أمام زوجها خلال أحداث المسلسل وتحويل الدفة لصالحها في شكل مغاير تماماً لما بدأت عليه الحلقات حتي تفاعل الكثيرين من متابعي المسلسل عبر السوشيال ميديا بحماس شديد مع الشخصية "مريم"، .. خاصة مع تمكن هبة مجدي من لعب الدور باحترافية شديدة، وذلك عبر الظهور في البداية في دور الفتاة المغلوبة علي أمرها ثم تمكنها من إمساك زمام الأمور في البيت وجعل زوجها ينصاع لها بتمكن شديد.

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الأمر الذى يظهر خلال التعليقات التي انهالت علي الفنانة هبة مجدي فور نشرها بوست كتبت فيه : تفتكروا مريم خدت حقها ولا لسه؟!، حتي جاءت التعليقات كالآتي : "لا لسه بدري اديله أكتر، خلصي عليه، المفروض كنتي تقتلتيه وتقطعيه في أكياس"، وغيرها من التعليقات العديدة التي إعجبت بها.



هبة مجدي



