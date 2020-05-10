شكرا لقرائتكم خبر عن تبحث دائما عن التجديد.. دوا ليبا تطلق كليب "Break My Heart" بطريقة الأنيميشن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تٌعرف دوا ليبا أنها دائما تبحث عن التجديد من أجل الحفاظ على تسلط الأضواء عليها ، اطلقت النجمة العالمية دوا ليبا كليب " Break My Heart " بطريقة الأنيميشن وهو الكليب الثانى لهذه الأغنية، وذلك على قناتها الخاصة على موقع ألفيديو الشهير " يوتيوب " حيث حصد أكثر من 500 ألف مشاهدة بمجرد ان تم إطلاقه

و كانت دوا ليبا البالغة من العمر ( 24 عام ) قد اطلقت كليب " Break My Heart " فى شهر مارس الماضى والذى حقق نجاح كبير بين المعنيين بالموسيقي والغناء ، واستطاع هذا الكليب أن يحصد حتى الآن لأكثر من 81 مليون مشاهدة على " يوتيوب ".

يذكر أن دوا ليبا أكدت مؤخرا أنه من الضرورى أن تعمل نجمات البوب "النساء" بجد أكبر لكى يؤخذوا على محمل الجد فى صناعة الموسيقى ويستطيعن تحقيق نجاحات ملحوظة، فحسب عدد من الواقع ألفنية قالت دوا ليبا "يجب على مغنيى البوب ، خاصة النساء العمل بجد لأخذهن على محمل الجد، فعليكى أن تعملى بجد أكثر لكى يعتقد الناس حقا إن هذه هى كلماتك، وأن هذه هى رؤيتك ، وعن أكثر النجمات النساء تأثيرا فى صناعة الموسيقى أكدت دوا ليبا أن كانت هناك عدد من النساء المؤثرات واللاتى يمتلكن قوة مذهلة فى صناعة الموسيقى وأبرزهن مادونا وبينك وجانيت جاكسون واليشيا كيز وغيرهن.