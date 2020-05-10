تمرينات القطايف... أحمد حلمي يمارس التمارين في بيته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشر الفنان أحمد حلمي عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، فيديو له وهو يمارس التمارين الرياضية في منزله. وكتب حلمي: "تمارين القطايف في رمضان". وظهر حلمي وهو يجري التمرينات، ويذكر أشهر أسماء الماكولات في رمضان مثل "محشي ورق عنب، فتة بالموزة، وغيرها". يُذكر أن أحمد حلمي قدم مؤخرا فيلم "خيال مآتة"، مع منة شلبي وخالد الصاوي ومن تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج خالد مرعي.

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