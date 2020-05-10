تراند اليوم : كاميرا مراقبة ترصد/ فنان شهير يصدم شابًا بسيارته والمفاجأة : "سكران"



وثقت إحدى كاميرات المراقبة في الشارع، لحظة صدم فنان شهير شابًا يقود دراجة نارية، حيث كان يقود تحت تأثير الكحول.

وصدم الفنان التركي الشهير بوراك دينيز، بطل مسلسل "الحب لا يفهم الكلام" ومسلسل "حكايتنا"، شاباً بسيارته في الشارع.

ونشرت قناة "forx5" مقطع فيديو يظهر لحظة الاصطدام وظهر الشاب الذي كان يقود الدراجة وهو مصاب بعد الحادث الا ان بوراك لم يهرب، بل نزل من السيارة وأعطاه رقم هاتفه.

وطُلب من الممثل التركي الذهاب الى مركز الشرطة للادلاء بشهادته وكل المعطيات المطلوبة وأكدت مصادر مقربة منه انه بخير اما الشاب الاخر فيعاني من ألم في الكتف وبعض الرضوض الطفيفة.

— FORX5 TV #evdekal (@Forx5tv)