تراند اليوم : وفاة شقيقة فنانة شهيرة في "عز شبابها" بشكل مفاجيء



تقدم عدد كبير من الفنانين والفنانات بالتعازي إلى الفنانة المغربية مريم الزعيمي، في وفاة شقيقتها الشابة بشكل مفاجيء.

وحسب وسائل إعلام محلية، فإن شقيقة الفنانة "مريم الزعيمي" قد فجعت عشية اليوم في شقيقتها "سناء".

ونشر عدد من الفنانين خبر الوفاة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم الفنانة نسرين الراضي، التي تقدمت بخالص العزاء لزميلتها "مريم" في وفاة شقيقتها "سناء"، من خلال تدوينة على حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

كما انهالت على صفحة الفنانة مريم الزعيمي التعازي والنعي من قبل متابعيها داعين لشقيقتها بالرحمة وللأسرة بالصبر والسلوان.





