صور.. خناقة ريم سامي ورحاب الجمل في الحلقة 16 من "البرنس"

خرجت الفنانة ريم سامي "نورا" عن صمتها وكبتها لحزنها علي مصير شقيقها الفنان محمد رمضان "رضوان البرنس" الذي حكم عليه بالسجن ٧ سنوات ضمن أحداث الحلقة الـ ١٦ من مسلسل "البرنس" .

و قامت "نورا" بتوجيه عدد من العبارات اللاذعة لشقيقتها الفنانة رحاب الجمل"عبير" التي حاولت الاستهزاء بها ومن تعليمها بكلية الهندسة وهو ما تسبب في نشوب شجار بينهما وجهت خلاله "نورا" لـ "عبير" عدد من العبارات القاسية بأداء نال إعجاب المشاهدين وحسب ما تم تداوله رواد التواصل الإجتماعي الذين قالوا:"نورا شفت غليلنا من عبير" .

وكانت ضمن العبارات التي وجهتها "نورا" ل "عبير" لتعبر

عن ضيقها من شرور شقيقتها: "على فكرة أنا مابكرهكيش .. بالعكس انت بتصعبي عليا .. في ناس دماغها تعباها وناس قلبها الإسود تاعبها.. وانت ماشاء الله الاتنين تاعبينك .. مش محتاجه حاجه تاني .. دول كفايةعليكي" .. لترد عليها "عبير" بغيظ قائلة: "أنا قلبي أسود يا بت " .. فتكمل "نورا" وصلة العبارات اللاذعة ل عبير قائلة : "آه والله يا عبير .. مش بس قلبك إسود .. إنتي أكثر إنسانة مش كويسه في الدنيا .. ولو حد عنده مشكلة مع التاني صدقيني هو أنت .. لأنك إنسانة ما فيكيش أي حاجه حد يتضايق منها مهما كان غيور .. ولا يحسدك عليها مهما كان قلبه إسود .. يعني انتي في آمان إطمنى " وهو ما تفاعل معه رواد التواصل الاجتماعي قائلين: "برافوا .. نورا اديتهم لها ووصفتها صح" .



البرنس" مسلسل اجتماعي تشويقي يناقش مشكلة "الميراث" الشائكة داخل المجتمعات العربية ويقود الملحمة الدرامية مخرج ومؤلف العمل المبدع محمد سامي ويعرض على قناتى dmc و dmc دراما، وهو بطولة، محمد رمضان، نور اللبنانية، أحمد زاهر ،روجينا، نجلاء بدر، ادوارد، دنيا عبد العزيز، عبد العزيز مخيون، ريم سامى، سلوى عثمان،أحلام الجريتلي ،محمد علاء، صفاء الطوخى، محمد مهران ، رحاب الجمل، حازم إيهاب، أحمد داش، وإنتاج تامر مرسي شركة سينرجى.

Advertisements