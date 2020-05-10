رفع 3 شكاوى ضد غادة عبد الرازق وهكذا كان ردها

ميرنا وليد - بيروت - رفع الناقد الفني ​طارق الشناوي​ شكوى ضد الممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ لنقابة الإعلاميين والممثلين وقرر مقاضاتها مشيرا الى انها أساءت اليه واتهمته بتقاضي مبالغ مالية من أجل الإشادة بأي عمل، وهذا سبب عدم إشادته بها.

بعد ذلك نشرت غادة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تبريرا لما حدث وقالت :”ما حدث غير مقصود من أحد المسؤولين عن ادارة سوشيال ميديا الخاصة بي”.

أما طارق الشناوي قال: “هناك ثلاث جهات تقدمت إليها بثلاث شكاوى ضد غادة وهي الطرق الشرعية والقانونية والقضائية التي أفضل اتباعها”.